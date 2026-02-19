Miles de estudiantes volvieron a almorzar en el Comedor Universitario

Miles de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata volvieron en la jornada de ayer a almorzar en el emblemático Comedor Universitario.

Con los tradicionales tallarines a la boloñesa, reabrió las puertas de sus cuatro sedes para ofrecer un servicio de almuerzo completo que busca cubrir la necesidad de quienes ya iniciaron sus actividades académicas en los cursos introductorios o en las cursadas de las carreras. Los alumnos también pueden retirar sus viandas en el turno mediodía o noche para comer en sus domicilios, y adquirir los menús para los fines de semana.

Cabe recordar que el servicio está destinado a estudiantes e ingresantes 2026 de la UNLP. El costo del menú está subsidiado en un 60% por la Universidad y, durante este año, el valor del ticket en ventanilla será de $2.800. Es importante destacar que quienes no estén en condiciones económicas de pagar el menú a precio subsidiado, tendrán la posibilidad de solicitar la Beca del Comedor y obtener el beneficio sin costo alguno.

La puesta en marcha de este beneficio se da en coincidencia con el inicio de la actividad académica en los cursos de nivelación de las distintas facultades.

Las sedes del Comedor Universitario son: Sede Malvinas (50 e/ 116 y 117); Sede ATULP (44 Nº733 e 9 y 10); Sede del Club Everton (14 e/ 63 y 64) y Sede Reforma Universitaria ubicada en 120 e/ 61 y 62.

Este año el Comedor contará además con la incorporación de menú vegetariano. De este modo, la casa de estudios da respuesta a la inquietud planteada por los propios estudiantes en relación a contar con un menú 100% vegetariano.

El Comedor es una política de bienestar de la UNLP que busca garantizar a toda la comunidad universitaria el acceso a una alimentación nutritiva, saludable y a un costo accesible, acompañando las trayectorias académicas de estudiantes, docentes y Nodocentes.

Constituye además una herramienta central de inclusión y permanencia, orientada a garantizar condiciones de estudio equitativas y el derecho a una alimentación adecuada para toda la comunidad de la UNLP.