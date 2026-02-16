El Tren Roca no llega a La Plata

El servicio del ramal La Plata de la línea Roca funcionará de manera reducida debido a obras de infraestructura ferroviaria. Según informó Trenes Argentinos, hoy y mañana los trenes unirán únicamente Plaza Constitución con Berazategui, sin llegar a la capital bonaerense.

Esta interrupción parcial tiene que ver con las tareas que se desarrollan en el tramo comprendido entre Plátanos y Hudson, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Para avanzar con los trabajos es necesario suspender la alimentación eléctrica aérea, lo que imposibilita la circulación habitual de las formaciones hacia La Plata.

Las obras contemplan la renovación estructural de vías, con recambio de rieles de 18 metros, reemplazo de durmientes de madera por hormigón, colocación de nuevas fijaciones y distribución de piedra balasto. Los trabajos se realizan con maquinaria pesada, trenes técnicos y equipos de nivelación y alineación.

Desde la empresa indicaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral que prevé la renovación de 13,5 kilómetros de vías, enlaces y aparatos ferroviarios entre Avellaneda y City Bell, con el objetivo de mejorar la seguridad operativa y la calidad del servicio.

En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas podrían reprogramarse. Los usuarios pueden consultar información actualizada a través de la web oficial y la aplicación de Trenes Argentinos.