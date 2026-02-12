Los Hornos celebrará su 143° aniversario con desfiles, ferias y un festival artístico

La histórica localidad de Los Hornos celebra el 143° aniversario de su fundación y la Municipalidad de La Plata organizó un gran festejo abierto a toda la comunidad para disfrutar de una jornada en la que habrá una feria y espectáculos musicales.

Las actividades tendrán lugar de 18:00 a 22:00 e incluirán un desfile cívico, tradicionalista e institucional que reunirá a organizaciones y representantes de la comunidad local.

En paralelo, los vecinos podrán recorrer una feria de emprendedores, que ofrecerá productos elaborados por productores y productoras de la ciudad, fortaleciendo la economía local y el encuentro comunitario.

La conmemoración incluirá un festival artístico, que contará con las presentaciones de Mario Panza junto a las Guitarras Platenses, Alquimia Danza, el Dúo Dibene-Vásquez, el Ballet El Estribo y el show final de Los Leales, en una celebración que pondrá en valor la identidad y la cultura de Los Hornos.