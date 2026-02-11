Presentan el Calendario Mujeres de la Física para visibilizar el aporte de científicas argentinas

Desde 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Unesco instauraron el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha destinada a visibilizar el rol de las mujeres en el ámbito científico, fomentar vocaciones tempranas y reflexionar sobre las desigualdades de género que aún persisten. En ese marco, el grupo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata, junto a la Asociación Física Argentina (AFA) y la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (APFA), presentó el Calendario Mujeres de la Física, una propuesta que recupera la trayectoria de doce científicas argentinas.

El proyecto surge a partir de una problemática persistente, la escasa presencia de figuras femeninas cercanas que funcionen como modelos de referencia para niñas y adolescentes interesadas en disciplinas como física, matemática, química o ingeniería. Frente a este escenario, el calendario propone un recorrido por la historia de mujeres que realizaron aportes fundamentales al desarrollo científico nacional, muchas veces invisibilizados.

Cada mes está dedicado a una investigadora, docente o científica destacada, entre ellas Cecilia Mossin Kotin, primera mujer doctora en física del país; Leonor Colombo, referente en la didáctica de la física; Graciela Punte, pionera en la enseñanza universitaria; y Verónica Grünfeld, figura clave del Instituto Balseiro. También se rinde homenaje a científicas atravesadas por el terrorismo de Estado, como Adriana Calvo y Julia Huarque, reafirmando el vínculo entre ciencia, memoria y derechos humanos.

Pensado especialmente para el ámbito educativo, el calendario incluye efemérides relevantes, códigos QR que enlazan a las biografías de cada científica en Wikipedia y versiones descargables con casilleros editables y en blanco y negro. Desde #UNLPInvestiga destacaron que la iniciativa no solo busca difundir conocimiento, sino también contribuir a una ciencia más justa, diversa y representativa.