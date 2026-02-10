Hallan una cueva de lava bajo al superficie de Venus

Durante décadas, Venus ocupó un lugar incómodo en la exploración planetaria. Su cercanía con la Tierra y su tamaño similar alimentaron comparaciones constantes, pero su atmósfera densa, sus temperaturas extremas y su superficie opaca frustraron intentos de observación directa. A diferencia de Marte o la Luna, donde imágenes claras revelaron volcanes, cañones y estructuras subterráneas, Venus permaneció como un mundo casi impenetrable. En ese contexto, la confirmación de una cueva volcánica bajo su superficie marca un punto de inflexión para la ciencia planetaria.

Por primera vez, un equipo de investigadores logró demostrar que Venus alberga un tubo de lava vacío, una estructura subterránea formada por flujos volcánicos que dejan canales huecos en su interior. Este tipo de formaciones ya aparecía documentado en la Tierra, Marte y la Luna, pero en Venus solo existía como hipótesis.