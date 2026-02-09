A partir del 17 de febrero viajar de La Plata a CABA saldrá 41% más

El Gobierno dispuso un nuevo tarifazo, en este caso en el transporte público, con un aumento del 41% en las líneas de colectivos nacionales del AMBA, que entrará en vigencia a partir de la semana que viene.

Así lo determinó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 8/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante la cual el organismo dirigido por Fernando Herrmann llamó a una consulta pública, que luego dará paso al aumento tarifario.

La suba se aplicará en dos tramos: el primero, del 31% desde el 17 de febrero, llevará el boleto mínimo a $650 pesos; y el segundo, otro 10% desde el 16 de marzo, ubicará el boleto mínimo en $700 pesos. La audiencia pública prevista para debatir el aumento es de carácter no vinculante, por lo que se espera que la implementación ocurra sin cambios sustanciales.

Entre las líneas alcanzadas se encuentran la 129 y la 195, correspondientes a las empresas Misión Buenos Aires y Costera Metropolitana, que unen la Terminal de Ómnibus de La Plata con destinos como Once, Retiro y el microcentro porteño.

Con este esquema, el boleto de la Costera Metropolitana pasará a costar alrededor de $4.650 por viaje, lo que representa un incremento cercano a $1.350 respecto del valor actual para quienes se trasladan habitualmente entre La Plata y CABA.