Hallaron a la pitón más larga del mundo en Indonesia

Una pitón hembra encontrada en la región de Maros, en la isla indonesia de Sulawesi, alcanzó una longitud oficial de 7,22 metros y se convirtió en la serpiente salvaje más larga jamás registrada con documentación verificable, según confirmó Guinness World Records (GWR).

“Se cree que una pitón reticulada hembra gigante (Malayopython reticulatus), es la serpiente salvaje más larga jamás medida. La evidencia observada por confirma una longitud de 7,22 metros (23 pies y 8 pulgadas) desde la cabeza hasta la punta de la cola el 18 de enero”, se lee en un comunicado de la GWR. La pitón también fue pesada y marcó 96,5 kg.

Las pitones reticuladas suelen ser la especie de serpiente más larga, pero alcanzan entre 3 y 6 m, a diferencia de Idu Baron que superó los 7 metros.

Se cree que la pitón reticulada silvestre más larga medida científicamente en los últimos años es una hembra de 6,95 m (22 pies 10 pulgadas), hallada en Kalimantan Oriental, Borneo, en agosto de 1999. Salió a la luz tras devorar a un oso malayo recientemente liberado, al que se le había colocado un dispositivo de rastreo.