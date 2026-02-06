El Conicet desarrolla software con IA para estudiar proteínas

Uno de los grandes desafíos de la medicina actual es poder entender y predecir el plegamiento incorrecto de las proteínas y la consecuente formación de agregados tóxicos en el cerebro, ya que se sabe que colaboran al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), entre otras. Ahora, un grupo internacional, liderado por especialistas del CONICET, de la Fundación Instituto Leloir y del ITBA, presentó un software que por medio de IA anticipa las llamadas “Regiones Propensas a la Agregación” de manera más efectiva que las que se usan en la actualidad.

“AggrescanAI es una herramienta de aprendizaje profundo que utiliza inteligencia artificial para predecir estas regiones que motorizan la agregación de las proteínas. A diferencia de las herramientas anteriores, que veían a las proteínas como simples cadenas de letras, nuestro software ‘lee’ la proteína de la misma manera que un humano una oración: entiende que el comportamiento de una parte de la proteína cambia según lo que ocurre alrededor”, explica Cristina Marino-Buslje, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires.