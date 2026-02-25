La Plata

jueves 26 DE febrero 2026

T: 25º

H: 42%

Temperatura

25º

Humedad

42%

Demoras y cancelaciones en el Tren Roca por un accidente en Berazategui

El servicio que conecta La Plata con Constitución funciona con limitaciones desde la tarde. Trenes Argentinos informó que se debe a una colisión con una persona.

El servicio del Tren Roca que une La Plata con Plaza Constitución presenta demoras y cancelaciones este miércoles desde las 14.51, según informó Trenes Argentinos. La circulación se encuentra afectada a raíz de una colisión con una persona ocurrida a la altura de la estación de Berazategui.

La situación impacta tanto en el ramal La Plata-Constitución como en el Bosques vía Quilmes, donde los usuarios registran demoras y servicios interrumpidos. A través de sus canales oficiales, la empresa recomendó consultar el estado actualizado del servicio antes de viajar.

El inconveniente se suma a las complicaciones registradas el martes, cuando el mismo ramal sufrió demoras durante más de una hora por un siniestro que involucró a un motociclista.

ACCIDENTETREN ROCADEMORAS