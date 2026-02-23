China establece récord mundial de velocidad de transmisión de datos

Un equipo de investigación chino desarrolló un sistema de comunicación integrado que conecta la fibra óptica con las redes inalámbricas, estableciendo un nuevo récord mundial de velocidad de transmisión de datos, de acuerdo con un estudio publicado el jueves en la revista Nature.La creciente demanda de potencia informática en los centros de datos de inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de redes inalámbricas 6G de próxima generación requieren una transmisión de señales de alta velocidad y baja latencia en diversos escenarios.

Sin embargo, las diferencias en la arquitectura de señales y el hardware entre los sistemas de comunicación por fibra óptica e inalámbricos han dificultado el logro de una transmisión de extremo a extremo de alta velocidad y compatible entre los dos sistemas en la misma infraestructura, lo que representa un desafío importante para las redes de telecomunicaciones de alta velocidad.El equipo de investigación, que incluye a la Universidad de Pekín, al Laboratorio Peng Cheng, la Universidad ShanghaiTech y el Centro Nacional de Innovación Optoelectrónica, ha desarrollado un sistema de comunicación convergente que logra una transmisión de señal de un solo canal de 512 gigabits por segundo (Gbps) a través de fibra óptica y 400 Gbps a través de tecnología inalámbrica.

El nuevo sistema admite la transmisión en modo dual a través de fibra óptica y redes inalámbricas, lo que no sólo evita las limitaciones de ancho de banda y la acumulación de ruido, sino que también mejora la capacidad contra interferencias.