Realizaron nuevas jornadas para ampliar el acceso gratuito a la salud

La Municipalidad de La Plata llevó adelante nuevas jornadas gratuitas de salud con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención sanitaria en Abasto, Gonnet, Los Hornos y casco urbano.

Las actividades impulsadas por la gestión del intendente Julio Alak incluyeron vacunación, controles integrales para niños y adultos y acciones de prevención, además de jornadas especiales destinadas a jóvenes deportistas.

En este marco, se aplicaron dosis de calendario y contra el dengue a niños, niñas y adultos en la República de los Niños, donde también se realizaron controles de presión arterial.

Por otro lado, en instituciones deportivas del casco urbano y Gonnet se realizaron nuevas jornadas del programa Club de Jugadores, que incluyeron controles médicos integrales, odontológicos y visuales, electrocardiogramas y vacunación de calendario para jugadores de entre 6 y 18 años.

Cabe recordar que, en simultáneo a estos operativos territoriales, en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) la Municipalidad de La Plata continúa aplicando periódicamente vacunas de calendario, antigripales y contra el sarampión, el COVID y el dengue de manera gratuita.