El satélite USAT-1 de la UNLP se prepara para su lanzamiento y marca un hito en la ingeniería espacial universitaria

El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, encabezó en el Rectorado un encuentro con el equipo que desarrolló el satélite universitario USAT-1, el primer CubeSat construido íntegramente en el ámbito de una universidad pública del país. La comitiva estuvo acompañada por el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcos Actis.

Durante la reunión, los investigadores detallaron el estado actual del proyecto, que atraviesa su etapa final de ensayos e integración. En los próximos días, el satélite será trasladado a España, donde se realizarán las pruebas técnicas previas a su envío al sitio de lanzamiento en Estados Unidos.

El USAT-1 tiene un formato CubeSat de aproximadamente 10 por 10 por 34 centímetros y un peso cercano a los 4 kilogramos. Fue diseñado para la demostración tecnológica de técnicas GNSS aplicadas a la observación de la Tierra. Sus sensores permitirán obtener datos sobre presión y temperatura atmosférica, humedad del suelo y características de la vegetación, entre otros parámetros ambientales.

El desarrollo estuvo a cargo de especialistas de la Facultad de Ingeniería, a través del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), en colaboración con la CONAE y la CNEA. El satélite fue íntegramente desarrollado en el ámbito universitario, incluyendo la integración de sistemas electrónicos, estructuras, comunicaciones y control de altitud.

Entre los hitos recientes se destaca el ensayo de vibraciones, que simula las exigencias del lanzamiento y verifica la integridad estructural del dispositivo. Superada esa instancia, será integrado al dispensador que lo liberará en órbita. Por sus dimensiones y la presencia de baterías de litio, el equipo lo transportará a Europa como equipaje de mano, cumpliendo con las normativas aeronáuticas.

Durante el encuentro, Tauber destacó el valor estratégico del proyecto y la formación de recursos humanos en áreas tecnológicas de alta complejidad. “La universidad pública es una herramienta fundamental para canalizar el conocimiento y ponerlo al servicio del desarrollo nacional”, afirmó. Por su parte, Actis subrayó el carácter colectivo del desarrollo y su importancia como plataforma de formación e innovación.