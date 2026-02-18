Se inauguró la sala Fernando Ezequiel Pino Solanas en el Cine Select

Se realizó el acto de inauguración de la sala Fernando Ezequiel Pino Solanas ubicada en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. La iniciativa se desarrolló en homenaje al referente político y director de cine argentino en el marco del 90° aniversario de su nacimiento.

“Esta iniciativa busca generar un espacio de encuentro para honrar el legado de Solanas y reafirmar la vigencia de su pensamiento a través del cine”, expresó el intendente Julio Alak.

La ceremonia tuvo lugar en la histórica sala del Cine Select que, tras ser puesta en valor, pasó a llamarse Fernando Ezequiel Pino Solanas. La presentación incluyó una exposición de objetos y material artístico, la proyección de un video sobre su vida y obra y la puesta en escena de su último documental póstumo, Tres en la deriva del acto creativo.

En la muestra se exhibe sus hojas manuscritas, bocetos, storyboards, desarrollos de secuencias, dibujos de personajes, fotografías de scouting, folletería original, invitaciones a estrenos, artículos y afiches de sus películas, cartas al espectador que escribió para sus obras y objetos de uso personal que acompañaron su práctica cinematográfica.

En la misma línea, se presentó el documental que propone un recorrido por la obra, el pensamiento y el legado de Pino Solanas que dejó inaugurado un ciclo de cine el cuál se extenderá a lo largo de febrero y marzo con funciones dedicadas a recorrer distintos momentos de su carrera, incluyendo otros documentales y películas emblemáticas de ficción.

Cabe destacar que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del Archivo Audiovisual de la Municipalidad de Avellaneda (AAMA), responsable de la custodia de los materiales pertenecientes al realizador.

Durante el acto estuvieron presentes la hija de Pino y curadora de la muestra, Victoria Solanas; su exesposa, Ángela Correa; el exministro de Cultura, Tristán Bauer; la coordinadora general de la muestra homenaje, María Rosenfeldt; la secretaria de Cultura de la Municipalidad, Ana Negrete; y familiares de Solanas.

Con motivo de su renombramiento, se llevó adelante una intervención integral de la sala hasta el momento Cine Select , se acondicionaron las butacas, se realizó una limpieza profunda del alfombrado y se reemplazaron los paños deteriorados.