Reprogramaron el carnaval en Ensenada

Debido a las inclemencias climáticas ocurridas en las últimas horas en la región, la Municipalidad de Ensenada decidió reprogramar el carnaval que estaba pautado para el día de ayer. De esta manera, a causa de las fuertes lluvias que tuvieron lugar la esperada actividad se realizará tanto hoy como mañana, a partir de las 20 en la avenida Horacio Cestino. Desde la organización recordaron que el evento es de acceso libre y gratuito, para toda la familia. Luego de lo que fueron las lluvias, tanto para hoy como para mañana, es decir, el resto del fin de semana largo, no se esperan nuevas precipitaciones. Este carnaval, el de Ensenada, reúne a miles de familias, por lo que lo convierte en uno de los eventos más esperados de la región para esta época del año.