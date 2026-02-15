El “extraño desorden” de un sistema planetario desconcierta a científicos

Astrónomos de la Universidad de Warwick (Reino Unido) observaron con el telescopio CHEOPS de la Agencia Espacial Europea (ESA) un sistema planetario con un "extraño desorden" que está desafiando su comprensión de cómo se forman los planetas.

Se trata de la estrella enana roja LHS 1903 y que presenta una configuración inédita: un pequeño planeta rocoso situado en el borde exterior, precedido por dos gigantes gaseosos y otro mundo rocoso interno.

El hallazgo publicado en las últimas horas en la revista Science, obliga a la comunidad científica a replantearse los pilares de la astronomía planetaria.

Hasta ahora, la observación de la Vía Láctea —y nuestro propio sistema solar— sugería un patrón constante: los planetas rocosos y densos se sitúan cerca de la estrella, mientras que los gigantes gaseosos se forman en las regiones exteriores, más frías.

Sin embargo, los datos obtenidos mediante el satélite CHEOPS revelan que LHS 1903 ha invertido este orden.

“Este extraño desorden lo convierte en un sistema único, formado de dentro hacia fuera”, sostuvo Thomas Wilson, profesor del departamento de Física de la Universidad de Warwick y autor principal del estudio.

Y amplió: “Los planetas rocosos no suelen formarse lejos de su estrella anfitriona, en el exterior de los mundos gaseosos”.

En tanto, Isabel Rebollido, investigadora de la ESA, señaló que “históricamente, nuestras teorías se basan en lo que vemos en nuestro sistema solar. Al descubrir sistemas de exoplanetas cada vez más diversos, empezamos a revisar estas teorías”.