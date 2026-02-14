Jornadas de vacunación y prevención del dengue

Durante los últimos días, la Municipalidad de La Plata llevó adelante distintas acciones de vacunación y prevención del dengue en espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el cuidado de la salud y promover medidas preventivas entre vecinos y vecinas.

En esta oportunidad, la gestión del intendente Julio Alak dispuso jornadas de vacunación contra el dengue en la República de los Niños, donde la comunidad pudo acceder de manera gratuita a la aplicación de la vacuna.

Asimismo, se desarrolló una jornada de prevención en el Parque San Martín, que incluyó la entrega de folletería informativa y charlas de concientización, con recomendaciones sobre cuidados y detección temprana de síntomas.

Las actividades se enmarcaron en el plan de Preparación y respuesta frente al Dengue y otras Arbovirosis que impulsa la Municipalidad, el cuál apunta a acercar información, vacunación y acciones territoriales a la comunidad, fortaleciendo el abordaje sanitario integral en distintos puntos del partido.