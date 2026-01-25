Alerta por influenza H3N2 tras primer fallecimiento en el país

El avance de la gripe A (H3N2) volvió a encender las alarmas del sistema sanitario en la Argentina. La confirmación del primer fallecimiento asociado a esta variante, sumada al aumento sostenido de casos en distintas provincias, ubicó nuevamente a la influenza en el centro de la escena epidemiológica.

Se trata de un subtipo con alta circulación mundial, detectado en más de 30 países y con rápida expansión desde agosto de 2025. Especialistas del Hospital de Clínicas advierten que, aunque la mayoría de los cuadros son leves, existen grupos de riesgo en los que la enfermedad puede evolucionar hacia formas graves.

Ante este escenario, recomiendan reforzar medidas de cuidado, mantener al día la vacunación antigripal y consultar de manera temprana ante síntomas compatibles.

El cuadro típico se manifiesta con fiebre elevada y síntomas respiratorios como tos persistente, dolor de garganta, fatiga intensa y congestión nasal. En algunos pacientes pueden aparecer complicaciones como neumonía o infecciones asociadas, especialmente en quienes padecen enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con patologías crónicas integran los principales grupos de riesgo.

La prevención sigue siendo clave: vacunarse, ventilar ambientes, lavarse las manos y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Los especialistas insisten en no automedicarse y en consultar al médico para definir el tratamiento adecuado.