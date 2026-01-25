Un estudio señala que la extensión de algas rojas en la Antártida es mayor de lo esperado

Un estudio liderado por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, con participación de la Universidad de Cádiz y la Universidad del País Vasco, reveló que las floraciones (blooms) de algas rojas en la Antártida son mucho más extensas de lo previsto.

Los resultados fueron publicados en la revista 'Communications Earth & Environment' e indicaron que estas algas, que llegan a cubrir más del 10% del archipiélago de las Islas Shetland del Sur, aceleran el deshielo al reducir la al reducir la capacidad de la superficie para reflejar la radiación solar.

La investigación se centró en el archipiélago de las islas Shetland del Sur, una región situada a aproximadamente 120 kilómetros del continente antártico y de gran importancia para la ciencia polar española, ya que en sus islas se localizan las bases antárticas Gabriel de Castilla (isla Decepción) y Juan Carlos I (isla Livingston).

Las floraciones ocurren tanto en glaciares como en las áreas de nieve costera y los casquetes polares del archipiélago.

Las microalgas responsables de este fenómeno reciben el nombre genérico de “algas rojas” y, al aumentar su concentración sobre la superficie de la nieve durante el verano, otorgan a la capa nevada una tonalidad rojiza, fenómeno conocido como “nieve rosa”.

Este cambio cromático no solo tiene relevancia visual, sino que incide decisivamente en la dinámica del deshielo. Los datos que aporta esta investigación permiten a la comunidad científica monitorear con mayor precisión la evolución de los ecosistemas polares y evaluar el impacto de los microorganismos sobre la estabilidad del hielo antártico.