La Plata ofrece un fin de semana con cine, música en vivo y recorridos culturales

La ciudad se prepara para vivir un fin de semana cargado de actividades culturales abiertas a la comunidad, con opciones que combinan formación, entretenimiento y puesta en valor del patrimonio local.

Hoy la programación comenzará a las 11:00 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas con el taller intensivo de narración oral El arte de contar cuentos, a cargo de Claudio Ledesma. La iniciativa propone un acercamiento a las técnicas del relato oral y tendrá continuidad los sábados 31 de enero y 7 y 14 de febrero.

Desde las 18:00, el Paseo de Compras Meridiano V será escenario de la presentación en vivo de Maratón a Tokio, con un repertorio de rock, mientras que la Piedra Fundacional de Plaza Moreno marcará el inicio de una nueva edición del circuito Mitos y Leyendas del programa Walking Tour, que recorre historias, mitos y relatos del imaginario platense.

A las 19:00, el Cine Móvil se instalará en la Plaza Juan Manuel de Rosas de El Peligro (424 y 222) para proyectar Sonic 2, película animada protagonizada por el popular erizo azul. En simultáneo, Dj Barton musicalizará el atardecer en el Café de las Artes (49 y 6).

El cierre de este sábado será a las 21:00 en el centro cultural municipal de 19 y 51 con una nueva edición de la Milonga en el Malvinas, organizada por Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León, con la participación de la TDJ invitada Paula Morales. La propuesta se repetirá todos los sábados de enero, febrero y marzo.

Mañana, desde las 18:00, Ariel Gremes ofrecerá un repertorio de folclore en el Paseo de Compras Meridiano V, mientras que un nuevo contingente iniciará el circuito Ciudad Soñada del Walking Tour desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno.

Finalmente, a las 20:30, el Cine Móvil del Municipio proyectará La noche sin mí en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, en el marco de un ciclo cinematográfico que se desarrollará todos los domingos de enero y febrero en el espacio de 19 y 51.