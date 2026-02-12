Cronograma de los festejos por el carnaval en La Plata

A partir de este jueves, la ciudad de La Plata continuará con las celebraciones por el carnaval en distintos barrios de la capital provincial.

Entre las distintas propuestas, los vecinos podrán disfrutar del ya histórico festejo en el barrio Meridiano V, uno de los carnavales más tradicionales y representativos de la capital bonaerense. Además, habrá alternativas en localidades de la zona norte, sur y oeste del Partido.

JUEVES 12

La Comparsa Juventud Unida La Usina - 19:30, en 32 e/ 131 y 137 - San Carlos

SÁBADO 14

ADSL FC - 15:00, en 134 e/ 81 y 82 - Altos de San Lorenzo; Corsos Gorina - 18:00, en 133 y 485; Ofa para la Comunidad - 19:00, en 419 e/ 5 y 6 - Villa Elisa

;Carnaval de Barranquilla “Quien lo vive es quien lo goza” - 19:00, en Avenida 1 N° 690 - Casco urbano; Carnaval de la Familia "El Rincón" - 19:00, en 443 bis esquina 138 - El Rincón; Carnaval de Todos 26 - 20:00, en 466 esquina 5 - City Bell (Los Porteños/Savoia) y La Escuelita - 20:00, en 524 y 140 - San Carlos.

DOMINGO 15

Carnaval El Predio - 15:00, en 91 e/ 6 y 7 - Altos de San Lorenzo; Carnaval Bicicletero - 17:00, en 40 esquina 117 - Casco urbano; Corsos Gorina - 18:00

133 y 485; La Plata Sport X Casa Unclan - 18:00, en 5 e/ 62 y 63; Carnaval 17 y 53 - 19:00 en 17 y 53; Carnaval Barrio Nuevo - 19:00, en 186 e/ 517 y 518 y Carnaval Popular Olmense - 19:00, en 200 e/ 39 y 40.

LUNES 16

El Carnaval de la Familia - 12:00, en 171 y 522; Desfile de Carnaval - 16:00, en 17 y 7; Carnaval en Club - 17:00, en 35 N° 1170 e/ 18 y 19; Carnaval 17 y 53 - 19:00

17 y 53; Carnaval de La Hermosura - 19:00, Colectora de Ruta 11 e/ 641 y 642 – y Carnavales Abasto 2026 - 19hs, en 522 y 211 hasta 523 y 211.

MARTES 17

Desfile de Carnaval - 16:00, en 17 y 71 - Meridiano V y Carnaval de la Familia "El Rincón" - 19:00, en 443 bis esquina 138 - El Rincón.