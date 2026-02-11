Vecinos de Los Hornos reclaman por una pérdida de agua

Vecinos de la zona de 69 y 158, en Los Hornos, atraviesan una situación crítica a raíz de una pérdida de agua que lleva más de un mes sin ser reparada. Según señalaron, el derrame constante generó anegamientos que volvieron intransitable la cuadra, impidiendo la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Cada vez que se registran lluvias, el panorama empeora, la calle se inunda por completo y el agua acumulada permanece durante días, afectando el ingreso a las viviendas y deteriorando la calzada.

Los frentistas aseguran que ya realizaron más de 15 reclamos formales ante ABSA, pero hasta el momento solo recibieron números de trámite sin que se concrete una intervención en el lugar. “Cada vez es peor”, advirtieron, y reclamaron una solución urgente antes de que la situación derive en daños mayores o riesgos sanitarios para quienes viven en la zona.