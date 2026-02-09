Siguen activos los focos en el sur argentino

Los incendios forestales continúan activos y sin control en distintos puntos de la provincia de Chubut, con focos simultáneos en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona del lago Puelo, especialmente en Puerto Patriada. Por lo pronto, según informaron las autoridades, el saldo provisorio es trágico, ya que más de 100 viviendas se vieron destruidas, hubo pérdidas productivas millonarias y continúan estando comunidades enteras en estado de alerta permanente.

En Los Alerces sigue habiendo actividad en el Sector de Villa Lago Rivadavia. Allí los trabajos se concentran en la detección de “puntos calientes” y en maniobras de enfriamiento. Actividades similares se despliegan en la zona de Lago Cholila. En ese lugar, sin embargo, el sábado hubo una reactivación, por lo que hubo sobrevuelo de aviones hidrantes y helicópteros. Otra zona activa, en el flanco izquierdo, sigue siendo inaccesible para el personal. Aunque en algunos sectores el fuego avanzó hacia zonas de montaña despobladas, la amenaza sigue latente. En Cholila, tanto en Villa Blanco como en Villa Lago Rivadavia, hay reportes de casas y campos incendiados. Se trata de áreas donde muchas familias sostienen desde hace generaciones producciones ganaderas, con pérdidas de animales, infraestructura y medios de subsistencia.

Es valioso mencionar que el fuego también golpea de lleno a la economía regional, ya que febrero es un mes clave para el turismo en la Comarca Andina. Según los registros, la actividad se mantiene en niveles muy bajos. Frente a la falta de respuestas rápidas, la principal esperanza de las comunidades afectadas sigue siendo la reconstrucción colectiva.