Habrá representación platense en el evento aeronáutico más importante del país

La piloto platense Jenny Dillon, única mujer piloto de acrobacia aérea del país reconocida por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), volverá a estar participando en la Convención en Vuelo de la EAA, el encuentro aeronáutico más importante de la Argentina. El evento ocurrirá el próximo 14 y 15 de marzo en General Rodríguez. Durante el evento, Jenny realizará una demostración de acrobacia aérea de competición a bordo de su avión, el Super Decathlon, ofreciendo al público una exhibición de precisión, técnica y control, disciplinas en las que se destaca a nivel internacional. Su participación será uno de los momentos más esperados del fin de semana, combinando espectáculo y excelencia aeronáutica.

Jenny Dillon cuenta con una destacada trayectoria en competencias internacionales de acrobacia aérea, representando al país en escenarios de alto nivel y consolidándose como una referente de la aviación deportiva. Su presencia en la Convención en Vuelo visibiliza y representa el crecimiento del rol femenino en la aviación argentina. Vale recordar, que la Convención en Vuelo de General Rodríguez reúne cada año a pilotos, escuelas, empresas del sector, entusiastas y público general, convirtiéndose en una cita clave para la comunidad aeronáutica nacional.

Con su participación, Jenny Dillon reafirma su compromiso con la difusión de la acrobacia aérea, la aviación deportiva y la inspiración de nuevas generaciones de pilotos.