Investigador del Conicet La Plata presidirá por primera vez la Sociedad Americana de Microbiología

Por primera vez desde su fundación en 1899, la prestigiosa Sociedad Americana de Microbiología (ASM, por sus siglas en inglés) tendrá un presidente que reside y desarrolla su actividad científica fuera de Estados Unidos. Se trata de Federico Sisti, investigador del Conicet La Plata en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, Conicet-UNLP), quien asumirá el cargo a partir de julio próximo por un período de tres años.

La designación constituye un hecho histórico para la institución y un reconocimiento de relevancia para la ciencia argentina y latinoamericana. La elección se enmarca en una política de la ASM orientada a profundizar su proyección global y a ampliar su alcance más allá del mundo anglosajón. “Es un gran honor y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad, en tanto representa una oportunidad para promover la ciencia argentina y regional a nivel internacional”, expresó Sisti.

Actualmente, la ASM cuenta con más de 38 mil miembros en todo el mundo y reúne a especialistas que trabajan en áreas estratégicas como la resistencia a los antimicrobianos, el cambio climático, la microbiología industrial y la investigación básica y aplicada. Sisti mantiene un vínculo estrecho con la entidad desde el inicio de su formación doctoral, a través de las revistas científicas que edita y de los cursos y congresos que organiza. En 2024 se incorporó a su junta directiva, lo que le permitió conocer en profundidad el funcionamiento y los valores que guían a la organización.

El científico destacó además el rol central de la microbiología para comprender y abordar desafíos actuales, desde la salud humana y la seguridad alimentaria hasta la fertilidad de los suelos y la remediación ambiental. La designación del cargo es por un período de tres años en el que, durante los primeros doce meses, Sisti será presidente electo, una figura similar a la de vicepresidente. La segunda parte ocupará el lugar de presidente, y en la etapa final oficiará de presidente saliente, con un rol de acompañamiento y asesoría a quien lo suceda.