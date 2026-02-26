Canal 22 celebra sus 10 años con transmisión 24 horas y un “equipo de selección”

Canal 22 Web inicia una nueva etapa en el año de su décimo aniversario con una apuesta ambiciosa: transmisión en vivo las 24 horas, renovación tecnológica integral y una artística completamente actualizada. El lanzamiento oficial será el lunes 2 de marzo a las 11 de la mañana, momento en que comenzará la nueva programación.

“Este año es el décimo año de Canal 22, así que lo estamos festejando con el lanzamiento de una transmisión 24 horas en vivo, con una fuerte inversión en nueva tecnología y en artística. Se van a encontrar con un canal totalmente digitalizado desde el punto de vista técnico”, señaló Santiago Cúneo, conductor de Uno más uno tres, ciclo que ya lleva 16 años al aire y que seguirá siendo uno de los pilares de la grilla.

En tono mundialista, Cúneo remarcó: “Le apostamos a un equipo de primera, un equipo de selección. Como este es el año del Mundial, vamos a tener un equipo a la altura mundial”.

Entre las figuras confirmadas se encuentran Luis Ventura, Leonardo Greco, Diego Moranzoni, Agustina Kampfer, Larry De Clay, el Pato Galván, Ximena Rijel, Orellano, Ruso, Recia, entre otras figuras. “Vamos a estar casi con 20 programas al aire entre la tira diaria y los fines de semana”, adelantó Cúneo.

“La madre de todo esto ha sido Uno más uno tres”

En cuanto a su programa explicó “Nosotros hacemos claramente un estilo de periodismo que ha sido exitoso y multipremiado. Nuestros grandes logros han sido los premios como programas de investigación desde hace tantísimos años. y lo que van a encontrar es más profundo en un momento tan difícil de una Argentina tan devastada, que vamos a ir a fondo con todo lo que tiene que ver con las cajas de la política y por qué sindicatos políticos son funcionales al secuestro y al vaciamiento de la Argentina mientras defienden sus intereses y vamos a mostrar cuáles son sus intereses. Les vamos a explicar a la gente por qué no hacen nada, qué están cuidando, a dónde tienen la plata y de dónde la sacan”.

Sobre el canal dijo “Que se suscriban, que se enganchen con todas nuestras redes sociales, que busquen y sepan que nosotros somos un canal y no somos youtubers ni streamers, somos un canal es www.canal22web.com y ahí pueden ver en vivo la transmisión todo el día y obviamente el resto de las redes que nos levantan, el caso de Twitch o YouTube o Facebook, son simplemente alternativas para visualizarlos, pero el corazón de nuestra transmisión es nuestro propio canal, no dependemos de nadie para poder transmitir y la gente nos puede ver ahí. y nos pueden buscar siempre en la propia página del canal, donde están los archivos de los programas guardados”.

Con una grilla ampliada, figuras reconocidas y una fuerte apuesta a la producción digital, Canal 22 Web se prepara para celebrar sus 10 años consolidándose como una señal informativa y de debate, siempre encendida.