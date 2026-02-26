El rover Curiosity de la NASA explora las inquietantes telarañas de Marte

El paisaje de Marte, árido y polvoriento, esconde una historia mucho más dinámica y húmeda de lo que se pensaba. Las últimas investigaciones del rover Curiosity de la NASA en la región del Monte Sharp cambiaron la perspectiva sobre la presencia y el papel del agua subterránea en el planeta rojo. En los últimos 6 meses, el vehículo exploró una zona repleta de formaciones geológicas conocidas como “boxwork”, que son crestas bajas de entre 1 y 2 metros de altura que se extienden por kilómetros y que, vistas desde la órbita, recuerdan una telaraña gigantesca.

El hallazgo de estas estructuras, junto a nódulos minerales irregulares, sugiere que el agua subterránea persistió en Marte mucho más tarde de lo que los científicos suponían, lo que amplía el marco temporal para la existencia de ambientes habitables e incluso de vida microbiana en el pasado marciano.