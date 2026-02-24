Se inauguró una obra vial en Lisandro Olmos en el marco del Plan 1000 cuadras

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la pavimentación asfáltica de calle 42 entre 200 y 203, en Lisandro Olmos, una obra enmarcada en el Plan 1000 cuadras impulsado por el Municipio que permitió renovar una calzada que se encontraba en mal estado.

La ejecución también incluyó trabajos hidráulicos complementarios con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura vial del sector.

“Esta obra forma parte de un plan integral que estamos llevando adelante para recuperar calles, mejorar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad y conectividad a los vecinos de todo el partido”, sostuvo Alak.

Cabe recordar que el Plan 1000 Cuadras contempla obras de pavimentación y rehabilitación vial, la adecuación de la red pluvial y trabajos complementarios. En total, prevé la intervención de 400 cuadras con cordón cuneta, 600 con carpeta asfáltica y 1.000 calles de tierra.

En Lisandro Olmos, la iniciativa municipal abarca la ejecución de 17 calles con cordón cuneta, 23 con carpeta asfáltica y 43 con mejorado de tierra. Entre las intervenciones destacadas se encuentran la nueva pavimentación de la avenida 197 entre 38 y 43 y el mejorado de calles de 47 a 50 entre 173 y 176 y de las calles 60, 66 y 78 entre 197 y 208.

Además, se avanza con la iluminación de 59 arterias y la reparación de 5.100 luminarias, mejorando significativamente la tasa de encendido del alumbrado público y reforzando la seguridad de los vecinos.