La Plata avanza con un plan integral para modernizar el alumbrado y el sistema semafórico

La Municipalidad de La Plata dio un nuevo paso en su esquema de reorganización urbana con la apertura de sobres para la licitación del Servicio Integral de Mantenimiento del Alumbrado Público y el Parque Semafórico. La iniciativa proyecta una intervención a gran escala que alcanzará la totalidad de las localidades del partido.

El plan contempla tareas de mantenimiento y puesta en valor de más de 180.000 luminarias distribuidas en cuatro zonas operativas —Sur, Casco Urbano, Norte y Oeste—, además del sostenimiento y mejora de más de 400 semáforos. La inversión prevista ronda los $50 mil millones y el plazo de ejecución será de 18 meses.

Durante el acto realizado en el Palacio Municipal, el intendente Julio Alak subrayó que la intervención forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura básica de la ciudad. “La modernización del sistema de alumbrado y el mantenimiento del parque semafórico son fundamentales para garantizar mayor seguridad y accesibilidad en el espacio público”, sostuvo.

Seis empresas presentaron ofertas que ya comenzaron a ser evaluadas por la comisión técnica correspondiente. Las obras se desarrollarán en El Peligro, Villa Elisa, Gorina, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Arana–Sicardi-Correas, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Melchor Romero, Ringuelet, Tolosa y el Casco Urbano.

La iniciativa busca garantizar el funcionamiento óptimo de los sistemas existentes, reparar desperfectos técnicos y consolidar una red de servicios urbanos más eficiente en todo el distrito.