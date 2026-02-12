Un fuerte temblor de 6.1 en Chile se sintió en varias provincias de Argentina

Un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudió la mañana de este jueves 12 de febrero a la región chilena de Coquimbo y tuvo una amplia repercusión en territorio argentino. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se registró a las 10:34:29 y tuvo una profundidad de 54 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 49 kilómetros al Oeste de la localidad chilena de Punitaqui, a 398 km al Noroeste de San Juan y a 455 km al Oeste de La Rioja. Debido a su magnitud y profundidad intermedia, las ondas sísmicas lograron propagarse con intensidad hacia el Este de la cordillera.

En la ciudad de Córdoba, el temblor fue reportado principalmente por vecinos que se encontraban en edificios de altura en barrios como Nueva Córdoba, Centro y General Paz, donde se percibió una oscilación lenta pero sostenida de objetos colgantes y líquidos. En San Juan y Mendoza, la intensidad alcanzó niveles de III a IV en la escala de Mercalli Modificada, lo que indica que fue sentido por personas en reposo y provocó el movimiento de objetos. También hubo reportes de percepción leve en La Rioja, San Luis y sectores de Santa Fe.

Hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil no informaron daños estructurales ni personas heridas. En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) calificó el evento como de “mediana intensidad” y continúa monitoreando la zona del epicentro. Además, el sistema de alertas sísmicas de Google notificó a miles de usuarios de Android segundos antes de que se percibieran las ondas más fuertes, lo que generó sorpresa y comentarios en redes sociales.