Febrero con cine gratuito en los barrios
La iniciativa municipal incluye proyecciones al aire libre y en salas culturales a través de los ciclos Cine Móvil.
En el marco de la agenda cultural de verano, la Municipalidad de La Plata continúa ofreciendo funciones gratuitas de cine a través de los ciclos Cine Móvil y Cine en los Barrios, con propuestas que se desarrollarán durante todo febrero en espacios culturales, plazas y barrios de la ciudad.
La iniciativa busca acercar producciones nacionales e internacionales a vecinos y vecinas de todas las edades, promoviendo el acceso a la cultura y fortaleciendo el uso de los espacios públicos y comunitarios como lugares de encuentro. La programación incluye películas familiares, infantiles, clásicos del cine y producciones argentinas contemporáneas.
Según se informó, el ciclo Cine Móvil se llevará adelante en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V (17 y 71) y en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51), con funciones que invitan a recorrer mundos fantásticos, relatos de aventura, historias de crecimiento y miradas singulares del cine nacional e internacional.
En paralelo, el ciclo Cine en los Barrios llegará a distintas localidades del partido con proyecciones al aire libre en plazas, delegaciones y espacios comunitarios, acercando propuestas cinematográficas a los barrios y garantizando el acceso gratuito a la cultura en todo el territorio.
Desde la Comuna se recomienda llevar reposeras, mantas o asientos para mayor comodidad y se informó que las funciones al aire libre se suspenderán en caso de lluvia. A continuación, se detalla el cronograma completo de películas, días, horarios y sedes correspondientes a ambos ciclos.
CINE MÓVIL
CENTRO CULTURAL ESTACIÓN PROVINCIAL MERIDIANO V (17 y 71)
Jueves 12 de febrero – 20:30
La historia sin fin (Dir. Wolfgang Petersen)
Jueves 19 de febrero – 20:30
Quisiera ser grande (Dir. Penny Marshall)
Jueves 26 de febrero – 20:30
E.T. (Dir. Steven Spielberg)
CENTRO CULTURAL Y DE LA MEMORIA ISLAS MALVINAS (19 y 51)
Domingo 15 de febrero – 20:30
Éramos tan flacos (Dir. Carlos Castro) - Corto seleccionado por el Festival Festifreak
Domingo 22 de febrero – 20:30
El atardecer de los grillos (Dir. Gonzalo Almeida) - Corto seleccionado por el Festival REC
CINE EN LOS BARRIOS
(Funciones a las 19:00)
Jueves 12 de febrero
Lisandro Olmos – Calle 184 entre 37 y 38
Super Mario Bros
Viernes 13 de febrero
Abasto – Plaza María Auxiliadora, 208 y 516 bis
Super Mario Bros
Sábado 14 de febrero
Ángel Etcheverry – Estación Etcheverry, 52 y 229
El novio de mamá
Viernes 20 de febrero
Tolosa – Delegación Municipal, 528 bis entre 2 y 2 bis
Luca
Sábado 21 de febrero
Villa Castells – Centro de Fomento Vecinal, 491 entre 10 y 11
Esperando la carroza
Jueves 26 de febrero
Gonnet – Delegación, 495 y 15 bis
Cómo entrenar a tu dragón
Viernes 27 de febrero
Los Hornos – Parque Julio López, 66 y 152
Zootopia