Febrero con cine gratuito en los barrios

En el marco de la agenda cultural de verano, la Municipalidad de La Plata continúa ofreciendo funciones gratuitas de cine a través de los ciclos Cine Móvil y Cine en los Barrios, con propuestas que se desarrollarán durante todo febrero en espacios culturales, plazas y barrios de la ciudad.

La iniciativa busca acercar producciones nacionales e internacionales a vecinos y vecinas de todas las edades, promoviendo el acceso a la cultura y fortaleciendo el uso de los espacios públicos y comunitarios como lugares de encuentro. La programación incluye películas familiares, infantiles, clásicos del cine y producciones argentinas contemporáneas.

Según se informó, el ciclo Cine Móvil se llevará adelante en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V (17 y 71) y en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51), con funciones que invitan a recorrer mundos fantásticos, relatos de aventura, historias de crecimiento y miradas singulares del cine nacional e internacional.

En paralelo, el ciclo Cine en los Barrios llegará a distintas localidades del partido con proyecciones al aire libre en plazas, delegaciones y espacios comunitarios, acercando propuestas cinematográficas a los barrios y garantizando el acceso gratuito a la cultura en todo el territorio.

Desde la Comuna se recomienda llevar reposeras, mantas o asientos para mayor comodidad y se informó que las funciones al aire libre se suspenderán en caso de lluvia. A continuación, se detalla el cronograma completo de películas, días, horarios y sedes correspondientes a ambos ciclos.

CINE MÓVIL

CENTRO CULTURAL ESTACIÓN PROVINCIAL MERIDIANO V (17 y 71)

Jueves 12 de febrero – 20:30

La historia sin fin (Dir. Wolfgang Petersen)

Jueves 19 de febrero – 20:30

Quisiera ser grande (Dir. Penny Marshall)

Jueves 26 de febrero – 20:30

E.T. (Dir. Steven Spielberg)

CENTRO CULTURAL Y DE LA MEMORIA ISLAS MALVINAS (19 y 51)

Domingo 15 de febrero – 20:30

Éramos tan flacos (Dir. Carlos Castro) - Corto seleccionado por el Festival Festifreak

Domingo 22 de febrero – 20:30

El atardecer de los grillos (Dir. Gonzalo Almeida) - Corto seleccionado por el Festival REC

CINE EN LOS BARRIOS

(Funciones a las 19:00)

Jueves 12 de febrero

Lisandro Olmos – Calle 184 entre 37 y 38

Super Mario Bros

Viernes 13 de febrero

Abasto – Plaza María Auxiliadora, 208 y 516 bis

Super Mario Bros

Sábado 14 de febrero

Ángel Etcheverry – Estación Etcheverry, 52 y 229

El novio de mamá

Viernes 20 de febrero

Tolosa – Delegación Municipal, 528 bis entre 2 y 2 bis

Luca

Sábado 21 de febrero

Villa Castells – Centro de Fomento Vecinal, 491 entre 10 y 11

Esperando la carroza

Jueves 26 de febrero

Gonnet – Delegación, 495 y 15 bis

Cómo entrenar a tu dragón

Viernes 27 de febrero

Los Hornos – Parque Julio López, 66 y 152

Zootopia