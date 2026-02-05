Avanza la repavimentación de la avenida 66 en Los Hornos y continúan obras viales en distintos barrios

La Municipalidad de La Plata avanza con la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la avenida 66, en el tramo comprendido entre las calles 141 y 157, en la localidad de Los Hornos, como parte de un plan integral de mejora de la infraestructura vial en todo el partido.

Según se informó, en el sector intervenido se realizó el fresado de tres centímetros de espesor sobre la calzada existente, se llevaron a cabo tareas de reparación de baches y actualmente se avanza con la recolocación de la nueva carpeta asfáltica, lo que permitirá optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en una arteria clave para el tránsito barrial y regional.

En paralelo, la gestión del intendente Julio Alak continúa desarrollando obras viales en distintos puntos de la ciudad. Entre las intervenciones recientes se destacan la repavimentación de la calle 42 entre 200 y 203, en Lisandro Olmos; la ejecución de nuevo pavimento en la calle 23 entre 510 y 511, en Gonnet; y el recambio de losas en cruces estratégicos como 31 y 38, en San Carlos; 13 y 524, en Tolosa; y en 13 y 32, y 1 y 41, dentro del casco urbano.

Asimismo, continúan los trabajos de bacheo en todas las localidades del partido, a partir de relevamientos realizados por los delegados municipales en conjunto con la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Comuna, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y dar respuesta a las demandas vecinales.