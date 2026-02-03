Realizaron más de 10 mil intervenciones de limpieza y puesta en valor en la ciudad

La Municipalidad continúa recuperando el espacio público a través del programa “Ciudad Limpia”, que todas las semanas alcanza nuevas zonas de la ciudad con tareas de limpieza, pintura y mejoras.

Las últimas intervenciones se llevaron a cabo en un total de 1.281 espacios y lograron que la iniciativa impulsada por la gestión del intendente Julio Alak superara las 10.625 acciones en distintas zonas de la ciudad.

Entre las tareas recientes se destacó la continuación de la puesta en valor de la fachada del Colegio María Auxiliadora, situado en 13 esquina 55, y trabajos sobre el frente de la Biblioteca Pública de la UNLP, ubicada en avenida 7 y 60.

Además, se limpiaron y pintaron postes, luminarias y mobiliario urbano en avenida 60 desde 2 hasta Plaza Rocha, calle 3 desde 32 hasta 53, calle 2 desde 38 hasta 49 y avenida 13 desde 46 hasta 50.

Asimismo, se colocó nueva cartelería sobre Camino Centenario y 476, 495 y 55 y se limpiaron y pintaron 194 cabinas eléctricas y 5 paradas de transporte público de pasajeros, entre otros trabajos.

Cabe destacar que las cuadrillas de "Ciudad Limpia" están compuestas por más de 50 agentes municipales, seis camionetas y cuatro camiones, quienes continuarán interviniendo de manera progresiva diferentes barrios de La Plata.