Habrá nuevos cortes de tránsito en el centro de La Plata

Con motivo del rodaje en la ciudad de la nueva miniserie El futuro es nuestro, producida por K&S Films para Netflix, mañana a partir de las 6:00 se cerrará el tránsito vehicular en 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48.

Además, los días sábado 31 de enero y domingo 1°, lunes 2 y martes 3 de febrero (este último día hasta las 7:00), se dispondrán cortes vehiculares en 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y diagonal 77, 5 y 47 y 49 y 7.

En todos los casos, el corte afectará a la primera calle mencionada en las intersecciones, mientras que la segunda permanecerá habilitada para la circulación.

Según se informó, durante los días de filmación no estará permitido el estacionamiento en las calles afectadas. Además, desde la Municipalidad solicitan circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.