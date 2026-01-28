Esta abierta la inscripción para la Colonia de Verano en la República de los Niños

Desde el municipio informaron que continúa abierta la inscripción para participar de la tradicional colonia de vacaciones en la República de los Niños durante la primera quincena de febrero.

La propuesta está destinada a niños y niñas de 6 a 11 años, se desarrolla de lunes a viernes en dos turnos e incluye actividades deportivas, recreativas, acuáticas y de cocina coordinadas por un equipo interdisciplinario.

Los interesados pueden anotarse hasta el 28 de enero de forma presencial en las delegaciones comunales si necesitan transporte o a través del mail [email protected] o el teléfono (221) 524-5179 si no lo precisan. En caso de quedar cupos, la instancia se extenderá hasta el viernes 30.

Por su parte, personas mayores y personas con discapacidad tienen la posibilidad de participar de la Colonia de Integración Social, que se realiza en el mismo lugar de lunes a viernes en dos turnos.

Los interesados en tramitar la inscripción deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social (7 N° 840 entre 48 y 49, 2° piso) de 8:30 a 14:30 con DNI, ficha médica actualizada y certificado de aptitud física, además de copia de CUD en el caso de las personas con discapacidad. Para más información, están disponibles las líneas (221) 427-1532 y (221) 489-6493.