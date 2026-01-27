China anunció el desarrollo de su programa lunar

Mientras Estados Unidos avanza con Artemis, China desarrolla su propio programa lunar como parte de una estrategia de largo plazo para consolidarse como una potencia espacial. Su presencia creciente en la exploración a la Luna en los últimos años lo convierte en un contrapeso político clave.

“China tiene planeada su propia estación de investigación lunar, la International Lunar Research Station (ILRS), con la mira puesta en establecer eventualmente una base permanente en la Luna”, apunta el especialista Gustavo Medina Tanco, quien agrega que, a diferencia de Estados Unidos, su estrategia no está orientada a Marte, sino a una presencia sostenida en el entorno lunar.

Aunque se trata de un proyecto más cerrado, con un liderazgo fuerte del Estado y menor presencia de la iniciativa privada, ha acumulado logros que reflejan la solidez del programa. Sobresale la campaña Chang’e, que entre 2007 a 2020 envió misiones fuera de la órbita terrestre para mapear la Luna y estudiar su superficie. Destacan el alunizaje de Chang’e 4, en la cara oculta de la Luna, y Chang’e 5, que trajo muestras lunares a la Tierra.