Se reactivó el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Los incendios en el sur del país no dan tregua. En el Parque Nacional Los Alerces, du­rante el fin de semana, se reactivaron focos que estaban controlados. Ante este escenario, bomberos voluntarios y brigadistas continúan trabajando intensamente para contener el avance del fuego, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas.

Según relataron quienes combaten las llamas en el lugar, el fenómeno de la “quema en retroceso” está generando que el incendio vuelva sobre sectores que inicialmente no habían sido alcanzados. “Este sector ya había sido trabajado, pero nuevamente las llamas están arrasando con la vegetación. Arde todo y el panorama no es para nada alentador”, advirtieron.

Según el reporte, el fuego avanzó en áreas del Cerro Riscoso, las nacientes del Arroyo Colehual, el Lago Rivadavia y la Laguna Froilán, una situación que derivó en el repliegue preventivo de brigadistas de los sectores más comprometidos, priorizando la seguridad del personal.

En paralelo, se reforzó la presencia de combatientes para proteger viviendas y evitar una mayor expansión del incendio. Otro de los puntos críticos se localiza en el área de Zanjón Hondo - Bahía Rosales, donde se trabaja en la construcción de una línea de defensa sobre la Quebrada del León.

Durante la tarde del sábado se registraron focos secundarios, lo que obligó a replegar al personal a zonas seguras. En ese sector, los medios aéreos con helibalde cumplieron un rol clave, realizando tareas de enfriamiento para frenar el avance de las llamas.

Vale recordar que en las últimas horas por primera vez desde su creación el Parque Nacional Los Alerces fue intervenido por la Administración de Parques Nacionales (APN) debido a la difícil situación que atraviesa por los incendios forestales. La medida fue adoptada en el marco de la emergencia ígnea. Desde el organismo explicaron que, tras una evaluación integral de la situación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional para fortalecer la conducción del parque y optimizar la respuesta frente a la emergencia.