Empresas ajustan previsiones ante el avance del cambio climático

Las empresas enfrentan un escenario cada vez más complejo por el impacto del cambio climático. Tormentas severas, incendios forestales e inundaciones dejaron de ser hechos excepcionales y pasaron a convertirse en factores recurrentes que condicionan inversiones, seguros y operaciones.

Informes recientes muestran que las tormentas severas desplazaron a los ciclones tropicales como los eventos asegurados más costosos del siglo XXI. En Argentina estos eventos ya generaron pérdidas significativas y afectaron tanto a actividades productivas como a centros urbanos.

Ante este escenario, las empresas comenzaron a integrar el riesgo climático en sus planes y previsiones. Tormentas, incendios e inundaciones pasaron a ser variables estructurales del negocio y ya condicionan inversiones, seguros y operaciones. La resiliencia se transformó en una decisión estratégica que permite acceder a mejores condiciones de cobertura y financiamiento.