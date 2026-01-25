Emergencias y prevención: el Sistema Provincial realizó una muestra interactiva en Villa Gesell y Mar Chiquita

El Sistema Provincial de Emergencias llevó adelante una muestra interactiva en las Casas de la Provincia de Villa Gesell y Mar Chiquita, los días miércoles 14 y jueves 22 de enero, con el objetivo de acercar a la comunidad las capacidades de la Defensa Civil y promover prácticas de prevención y autocuidado entre vecinos y vecinas de ambos distritos.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Operativo De Sol a Sol 2025–2026 y fue coordinada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Durante ambas jornadas se instalaron stands informativos y se realizaron charlas y capacitaciones abiertas al público, con una activa participación de la comunidad local y turistas.

Entre los principales contenidos abordados se incluyeron maniobras de RCP, el uso correcto de las líneas de emergencia, el armado de la mochila de emergencia, la prevención de incendios forestales y la prevención de ahogamientos. Las temáticas fueron trabajadas a través de materiales gráficos, dinámicas lúdicas y espacios de intercambio directo con los equipos técnicos, con el objetivo de brindar herramientas prácticas ante situaciones de riesgo.

Además, la Superintendencia de Seguridad Siniestral desplegó una muestra logística y operativa que permitió a los visitantes conocer de manera directa los recursos, vehículos y equipamientos con los que cuenta el sistema de emergencias provincial para actuar ante distintos tipos de siniestros.

De las actividades participaron las Defensas Civiles locales y los Bomberos Voluntarios de cada localidad. Asimismo, se destacó que durante 2025 la Defensa Civil capacitó a las y los trabajadores de las Casas de la Provincia en RCP, uso de DEA y primeros auxilios, fortaleciendo la preparación del personal ante emergencias.

Estuvieron presentes el subsecretario de Gestión Operativa, Juan Pablo Cusa; los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; y la subsecretaria de Participación Ciudadana, Solange Marcos.