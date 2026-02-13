Plaza Moreno se prepara para recibir el Año Nuevo Chino más grande del continente
Con entrada libre y gratuita, el festejo se realizará el sábado 21 y domingo 22 de febrero. Habrá 12 horas de actividades por día y más de 50 shows en el escenario principal.
Desde Plaza Moreno ya se viven los preparativos para una nueva edición del tradicional Año Nuevo Chino en La Plata. Rafael Velázquez, representante de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV) y parte de la organización, confirmó que el evento se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, con entrada libre y gratuita.
La celebración, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural y la Cámara de Consorcios Chinos, recibirá el año 4724 del calendario chino tradicional. Durante ambas jornadas habrá 12 horas continuas de festejos y más de 50 presentaciones en el escenario principal, con artistas que llegarán especialmente desde China.
Se espera la asistencia de más de 700 mil personas entre los dos días y la visita de delegaciones de 12 países. Además, se montará un Barrio Chino en la Plaza Moreno, con 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos, generando empleo para unas 5 mil personas.
El público podrá disfrutar de dragones, leones, danzas tradicionales, desfiles de moda imperial, la clásica Ceremonia del Té, exhibiciones de caligrafía antigua, actividades con palitos chinos y encuentros de artes marciales. Incluso, el evento tendrá alcance internacional con una transmisión que llegará a 1.400 millones de televidentes en China.
“Es una fiesta muy grande, con entrada libre y gratuita, y queremos que todas las familias puedan disfrutarla”, destacó Velázquez a la RED92. Además, invitó a los vecinos a acercarse con equipo de mate o incluso llevar su propia comida para pasar el día en la plaza.
Con color, cultura y tradición, La Plata vuelve a consolidarse como sede de uno de los festejos del Año Nuevo Chino más importantes de la región.