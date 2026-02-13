La UNLP se suma a la prevención de la ludopatía en jóvenes y adolescentes

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, junto a Martín López Armengol, rector de la Universidad Nacional de La Plata, y Pablo Carrera, presidente de la Fundación Nexum, firmaron un acta compromiso para llevar adelante una jornada de prevención de la ludopatía y las apuestas ilegales, que contará con la participación de especialistas en la materia.

La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de formación, reflexión y debate interdisciplinario, orientado a profundizar el abordaje de una problemática que afecta especialmente a jóvenes y adolescentes. La jornada reunirá a profesionales del ámbito académico, sanitario y jurídico para analizar el impacto de las plataformas ilegales y promover herramientas de prevención y detección temprana.

Durante la firma, Atanasof destacó la importancia de articular acciones de prevención con el sistema universitario y las organizaciones de la sociedad civil: “Para abordar esta problemática se requiere compromiso, conocimiento y trabajo conjunto. Esta jornada nos permite fortalecer una política pública basada en el cuidado y la construcción de respuestas colectivas”.

Desde la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Nexum subrayaron el valor de consolidar espacios de intercambio que permitan abordar la ludopatía desde múltiples perspectivas, integrando investigación, formación y acción territorial.

La jornada se enmarca dentro de la campaña “Viciar con las Apuestas #NoDa”, realizada por la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de prevenir la ludopatía adolescente y combatir las apuestas ilegales.

Con esta iniciativa, se busca ampliar la estrategia, con nuevos aliados, para articular entre el Estado provincial, instituciones académicas y sociedad civil.

Participaron también de la firma Juan Miguel Puleston, asesor del Instituto de Lotería, y Raúl Dalto, miembro del Comité Académico de la Fundación Nexum.