La UNLP confirmó la reapertura del Comedor Universitario

En coincidencia con el inicio de la actividad académica en los cursos de nivelación de las distintas facultades, comenzó la venta de tickets del Comedor Universitario para almorzar, cenar o retirar la vianda a partir del miércoles 18 de febrero.

El servicio está destinado a estudiantes e ingresantes 2026 de la Universidad Nacional de La Plata, el costo del menú está subsidiado en un 60% por la Universidad y, durante este año, el valor del ticket en ventanilla será de $2.800.

Es importante destacar que quienes no estén en condiciones económicas de pagar el menú a precio subsidiado, tendrán la posibilidad de solicitar la Beca del Comedor y obtener el beneficio sin costo alguno.

La compra de tickets se encuentra habilitada desde esta semana en las sedes correspondientes: Sede Malvinas (50 e/ 116 y 117); Sede ATULP (44 Nº733 e 9 y 10); Sede del Club Everton (14 e/ 63 y 64) y sede Reforma Universitaria ubicada en 120 e/ 61 y 62.

Los tickets se adquieren con una semana de anticipación de lunes a jueves de 8 a 14 hs, y los viernes o último día hábil de la semana de 8 a 13.

En cuanto al funcionamiento del turno noche, desde la casa de estudios informaron que funcionará exclusivamente en modalidad vianda. En estos casos el ticket se compra en la sede elegida y la retirada de la vianda se realiza únicamente entre las 17 y las 19 horas.

Para aquellos que se acerquen por primera vez en el año, deberán presentar la documentación para inscribirse: el certificado de ingresante 2026 o de estudiante regular; DNI o pasaporte.

El Comedor Universitario constituye una herramienta central de inclusión y permanencia, orientada a garantizar condiciones de estudio equitativas y el derecho a una alimentación adecuada para toda la comunidad de la UNLP.