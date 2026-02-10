Una tarde de juegos y alegría para los más chicos

La Iglesia El Kairós realizará una gran fiesta para las infancias con propuestas recreativas y de entretenimiento pensadas para compartir una tarde a pura diversión en familia. La actividad se llevará a cabo el sábado 14, a partir de las 16:00, en calle 153 entre 74 y 75, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada habrá juegos recreativos, inflables, show de payasos, mesa para jugar y pintar, además de pintura de caritas, peinados y maquillaje artístico. También se ofrecerá merienda con entrega de pochoclos, junto a un roperito y regalos para los más chicos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro, alegría y contención para la comunidad, invitando a todas las familias del barrio a participar y disfrutar de una tarde distinta.