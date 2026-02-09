Realizarán audiciones para integrar el Coro de Niños del Teatro Argentino

La prueba de selección para incorporarse al Coro de Niños del Teatro Argentino se realizará el sábado 7 de marzo próximo. La inscripción se realizará de manera virtual vía mail desde el 18 de este mes hasta el 2 de marzo inclusive. Se deberá detallar para eso nombre completo del aspirante, fecha de nacimiento, edad y número de DNI, adjuntando frente y reverso del mismo. También se solicita consignar correo electrónico y celular de contacto. La audición consta de tres partes, una primera que incluirá una canción elegida por el aspirante y ejercicios de vocalización; la segunda, que comprenderá juegos vocales de memoria y de independencia musical, y la tercera, que consistirá en la enseñanza de un fragmento de ópera a determinar y la evaluación final.