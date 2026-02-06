Comenzaron los carnavales barriales en La Plata y se extenderán hasta marzo

Los carnavales barriales ya comenzaron a celebrarse en La Plata y prometen un verano cargado de color, música y encuentro comunitario. Las propuestas, que se desarrollarán en distintas localidades de la ciudad hasta el mes de marzo, son organizadas de manera autogestionada por organizaciones sociales, culturales, colectivos barriales y vecinos, que año a año sostienen esta tradición con fuerte identidad local.

Hasta el momento, un total de 71 carnavales se encuentran inscriptos en el Registro de Carnavales Barriales, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 7 de febrero. Según las estimaciones, los festejos convocarán a más de 35 mil personas, consolidándose como espacios fundamentales de expresión cultural, participación popular y fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Los primeros días de celebración tendrán lugar en las localidades en Abasto, Melchor Romero y Tolosa, con actividades que incluirán murgas, comparsas, caminatas murgueras, música en vivo y propuestas recreativas para toda la familia.

Desde la organización destacaron que se trata de iniciativas construidas desde cada barrio, con un fuerte compromiso de los vecinos y las organizaciones locales, que trabajan durante todo el año para llevar adelante los festejos y mantener viva una de las expresiones más representativas de la cultura popular.

Entre las propuestas más emblemáticas se encuentra el tradicional carnaval del barrio Meridiano V, uno de los festejos más antiguos y representativos de la capital bonaerense, que cada año reúne a miles de personas y se posiciona como un punto de referencia dentro del circuito de carnavales platenses.

Cronograma de los primeros festejos: Hoy viernes 6 de febrero en Abasto, Los Pimpollos a las 20:00 horas en 211 entre 522 y 523. Mañana sábado 7 de febrero estarán en Melchor Romero con Los Terribles de Malvinas (caminata murguera) desde las 18:00 en 35 y 149.

Y el domingo 8 de febrero en Tolosa con Carnaval de Bolivia 2026 a las12:30 en la Plaza Nuestra Señora de Copacabana, 20 y 525.