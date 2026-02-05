ANMAT prohibió la venta de una marca de perfumes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en todo el país de una reconocida marca de perfumes artesanales luego de advertirse que causaban efectos adversos en los usuarios, especialmente dermatitis.

La medida se implementó a través de la Disposición 228/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de los perfumes de la marca Zentidos, que se vendían tanto en un comercio de la localidad bonaerense de Tigre como a través de plataformas online.

El proceso se inició a raíz de la recepción por parte del sector de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal de "un reporte de eventos adversos, como dermatitis, acontecidos tras el uso de ciertas variedades del producto".

"Consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante la ANMAT, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos", destaca el texto.

Por tal motivo, y sumado a que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, el organismo prohibió su venta.