En La Plata advierten sobre la venta de terrenos en zonas no urbanizables

La Municipalidad de La Plata emitió una advertencia a la comunidad ante la proliferación de ofertas de terrenos en zonas donde la normativa vigente prohíbe expresamente la urbanización, una práctica ilegal que expone a los vecinos a posibles estafas y pérdidas económicas.

Desde el Municipio recordaron que los lotes ofrecidos en áreas rurales no urbanizables no pueden subdividirse legalmente, no habilitan la construcción de viviendas ni permiten la escrituración individual, aun cuando se presenten como “oportunidades” o “emprendimientos en desarrollo”.

En ese sentido, las autoridades remarcaron la importancia de que los vecinos verifiquen siempre la situación urbanística y legal de cualquier terreno acercándose al Centro Administrativo Municipal (CAM) o enviando un mail a [email protected] antes de avanzar con una compra.

En la misma línea, advirtieron que la existencia de movimientos de suelo, apertura de calles o tendidos eléctricos no implica que un emprendimiento esté autorizado, al tiempo que reforzaron los operativos para identificar y frenar estas maniobras y avanzaron con una denuncia penal.

Cabe recordar que en los últimos días se llevó adelante un operativo en Lisandro Olmos donde se detectaron trabajos y ventas ilegales en un área rural no urbanizable, lo que derivó en el decomiso de elementos, la labranza de actuaciones administrativas y la detención de una persona por desobedecer órdenes policiales durante el procedimiento.