Detienen a dos hombres acusados de robar en el microcentro platense

Dos hombres fueron demorados e identificados en la zona de Diagonal 73 y 8, en el marco de una investigación por distintos hechos de violencia y robos ocurridos en el microcentro de La Plata. La intervención se produjo luego de que comerciantes de la zona alertaran sobre la presencia de personas que venían protagonizando episodios delictivos en los últimos días.

La investigación se inició tras el vandalismo registrado durante la madrugada en un local comercial en 6 y 56, que apareció con los vidrios totalmente rotos. A partir del análisis del material aportado por el sistema de monitoreo municipal, se detectó a los individuos en actitud sospechosa que luego fueron localizados e identificados en 8 y Diagonal 73, señalados como presuntos autores de este y otros hechos similares en la zona céntrica.

Vecinos y comerciantes manifestaron su malestar y preocupación por los reiterados hechos delictivos, que se concentran principalmente durante la madrugada, y reclamaron mayor presencia policial.