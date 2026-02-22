Explosión y pánico en un hogar de Melchor Romero: cinco heridos y una investigación en curso

Una fuerte explosión interrumpió la tranquilidad del mediodía en el Hogar Granja Esperanza, ubicado en la localidad de Melchor Romero, y desató momentos de extrema tensión entre residentes y trabajadores. El estallido se produjo en el sector de la cocina del establecimiento y generó una rápida movilización de vecinos y equipos de emergencia.

Según trascendió, en el área afectada se encontraban cuatro internos y una preceptora, quienes sufrieron heridas de distinta consideración. Ante la urgencia, integrantes de la comisión directiva del hogar decidieron trasladarlos por sus propios medios a un centro de salud cercano antes de la llegada de las ambulancias. La rápida reacción fue clave para garantizar la atención inmediata de los lesionados.

Minutos después arribaron dotaciones del Cuartel de Bomberos de Melchor Romero, que trabajaron para asegurar el perímetro, descartar focos ígneos activos y evaluar posibles riesgos estructurales. El operativo incluyó también la intervención de efectivos policiales y personal sanitario, en un despliegue que alteró la rutina habitual del barrio.

El hogar alberga a personas adultas con discapacidad, lo que incrementó la preocupación de la comunidad ante la posibilidad de consecuencias mayores. Vecinos de la zona relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras y que el movimiento de patrulleros y autobombas generó alarma e incertidumbre.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría 14ª de Melchor Romero, que inició actuaciones para determinar el origen del siniestro. Peritos trabajaron en el lugar para establecer si la explosión estuvo vinculada a una falla en instalaciones de gas u otro desperfecto técnico. Mientras avanza la investigación, en La Plata el episodio reavivó el debate sobre los controles de seguridad en instituciones que alojan a personas en situación de vulnerabilidad. La prioridad ahora es la recuperación de los heridos y la pronta normalización de las actividades en el establecimiento.

Incendio en Los Hornos

El fuego encendió las alarmas en la región, cuando un voraz incendio de pastizales mantuvo en vilo a vecinos de Los Hornos, que observaron una enorme columna de humo negro.

Según fuentes, el foco ígneo se desató en la zona de 131, desde 52 hasta 55, con mayor intensidad entre 54 y 55. Las llamas avanzaron rápidamente sobre los pastizales secos y generaron momentos de preocupación en un sector donde el viento jugó su propio partido.

La magnitud fue tal que alcanzó el emblemático mural de Diego Maradona que adorna el paredón de los talleres ferroviarios sobre avenida Circunvalación y 54.