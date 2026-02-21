Brutal ataque en grupo en pleno centro platense: una joven fue hospitalizada

Una joven fue hospitalizada en las primeras horas de este sábado tras ser víctima de un violento ataque en grupo en pleno centro de La Plata, sobre Avenida 7 y 49. Según fuentes del caso, la secuencia comenzó con un altercado entre la damnificada y otro grupo de chicas, pero la situación escaló rápidamente y derivó en una agresión física. “Tenía lesiones en el rostro, la cara hinchada y la golpeaban con los tacos de los zapatos, fue salvaje”, relató un testigo.

El hecho es investigado por la Comisaría Primera de La Plata. Hasta el momento no hay detenidos, aunque los investigadores analizan las cámaras de vigilancia de la zona para identificar a las agresoras. En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la seccional y agentes de la Guardia Urbana de Prevención Local para evitar que el conflicto continuara escalando. La causa fue caratulada como “Lesiones”.