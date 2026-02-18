Hallaron sin vida a Sofía Devries tras 24 horas de intensa búsqueda en el Golfo Nuevo

El operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a Puerto Madryn terminó de la peor manera. Sofía Devries, la turista de 23 años que había desaparecido mientras realizaba una inmersión en el Golfo Nuevo, fue hallada sin vida por efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

La joven, oriunda de Villa Ballester, participaba de una práctica en el marco de una certificación internacional de buceo. La actividad se desarrollaba frente a Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, a unos 20 metros de profundidad. Sin embargo, al momento de finalizar la inmersión, Sofía no regresó a la superficie junto al resto del grupo.

El hecho ocurrió el lunes durante una salida organizada por la empresa Freediving Patagonia. En la embarcación viajaban su pareja y otras cinco personas. Según los primeros datos, cuatro buceadores descendieron en la zona del Parque Submarino HU SHUN YU 809, pero solo tres lograron emerger, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Desde ese momento, personal especializado en salvamento y buceo de la Prefectura desplegó un amplio operativo en el área. Con el correr de las horas, las expectativas se fueron apagando. Incluso, autoridades del cuerpo de rescate habían advertido que la posibilidad de encontrarla con vida era prácticamente inexistente.

Finalmente, este martes el cuerpo fue localizado en el mismo sector donde se concentraban los rastrillajes, a una profundidad similar a la de la práctica inicial. La Justicia ahora deberá avanzar para determinar con precisión qué ocurrió durante la inmersión y establecer las responsabilidades correspondientes.